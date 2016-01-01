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На трассе Уфа-Оренбург на встречные автомобили откидывали снег во время чистки трассы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20.02 21:36
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19 февраля 2017 года ориентировочно в 15.30 часов (на видео дата и время не установлены) на трассе Уфа - Оренбург (по направлению в Уфу), на участке между н.п. Дубки и н.п.Булкагово по встречной полосе проехала снегоуборочная техника, с опущенным отвалом и направленным не как принято в сторону обочины, а сторону встречной полосы. Как видно на видео данный участок дороги ремонтируется и движение организовано по одной проезжей части и весь снег из под отвала летит в лобовые стекла встречных автомобилей. На двери КАМАЗа имеется символика предприятия, кому принадлежит данная техника. Движение по полосам по обоим направлениям было 40-50 км/ч, все ему сигналили но он не реагировал. Халатное отношение к воим обязанностям, не соотвествующее состояние здоровья или еще какая то причина становится причиной травматизма, а то и гибели людей. Примечание: момент появления КАМАЗа с 1 минуты 30 сек. гос.номер впереди идущего автомобиля просьба закрыть.

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