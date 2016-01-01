Дорожные службы не очищают дороги и тротуары в городе Петропавловск Камчатский

Автор: Ulyana Дата публикации: 13:05

12

12 0

После 3 дней метели, дороги города Петропавловск Камчатский плохо очищены и никто не собирается это делать.