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Главная  /  Репортажи  /  Дорожные службы не очищают дороги и тротуары в городе Петропавловск Камчатский

Дорожные службы не очищают дороги и тротуары в городе Петропавловск Камчатский

Автор:
Ulyana
Дата публикации:
13:05
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  • 0

После 3 дней метели, дороги города Петропавловск Камчатский плохо очищены и никто не собирается это делать.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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