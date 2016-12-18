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Калининградские моржи провели боксёрский спарринг в ледяной воде

Автор:
amberdeni
Дата публикации:
13:14
  • 40
  • 1

Необычный поединок организовали приятели из Калининграда. Они устроили боксёрский спарринг в ледяной воде. Победила дружба))

  • 40
  • 1

Комментарии (1)

  • amberdeni
    13:33
    Вот ссылка на их группу https://vk.com/amberwalruses39 постоянно креативят))
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