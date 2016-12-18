Калининградские моржи провели боксёрский спарринг в ледяной воде

Автор: amberdeni Дата публикации: 13:14

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Необычный поединок организовали приятели из Калининграда. Они устроили боксёрский спарринг в ледяной воде. Победила дружба))