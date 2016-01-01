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Подтопление двора на юго-востоке Москвы

Автор:
piter-pen2
Дата публикации:
16:32
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На юго-востоке Москвы в одном из дворов образовалось подтопление. Люди не могут пройти, бабульки переходят держась за заборы стоянок и это в Москве.

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