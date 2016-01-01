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В ДТП на 2-м км МКАД погиб 1 человек

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:07
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ДТП на 2-м км МКАД. Грузовик врезался в эвакуатор. Водитель грузовика погиб.

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