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Сильный буран обрушился на северный Казахстан

Автор:
AndreyS81
Дата публикации:
16:38
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Сильный буран обрушился в Северном Казахстане. Видимость практически нулевая.

  • 8
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Комментарии (0)

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