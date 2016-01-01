Два автобуса и иномарка столкнулись на Липецкой улице: 3 пострадавших

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На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсовых автобусов, пострадали 3 человека. На Липецкой улице, напротив дома № 2 столкнулись два рейсовых автобуса "Лиаз", "Волжанин" и легковой автомобиль "Рено". По одной из версий, водитель рейсового автобуса "Волжанин" не успел затормозить и врезался во впереди ехавший автобус "Лиаз". По цепной реакции, ехавший за автобусом "Волжанин", водитель автомобиля "Рено" не успел также вовремя затормозить и врезался в автобус. В результате ДТП, пострадали 3 пассажира, находившиеся в автобусе "Волжанин". На место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Также на место совершил посадку вертолёт ЦЭМП. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы и были госпитализированы вертолётом в больницы города. Третьего пострадавшего госпитализировали на карете скорой помощи. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.