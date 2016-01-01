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Главная  /  Репортажи  /  Автомобильную стоянку завалили снегом в городе Костомукша Республики Карелия

Автомобильную стоянку завалили снегом в городе Костомукша Республики Карелия

Автор:
vitaplatonov1983
Дата публикации:
16:46
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В городе Костомукша Республики Карелия завалили снегом стоянку с автомобилями.

  • 7
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