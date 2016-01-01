Из-за потепления “Ледовая Москва” на Поклонной горе временно не работает

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:30

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Из-за погодных условий: потепления и сильного ветра “Ледяная Москва” на Поклонной горе времено не работает.