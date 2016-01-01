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Главная  /  Репортажи  /  Из-за потепления “Ледовая Москва” на Поклонной горе временно не работает

Из-за потепления “Ледовая Москва” на Поклонной горе временно не работает

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:30
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Из-за погодных условий: потепления и сильного ветра “Ледяная Москва” на Поклонной горе времено не работает.

  • 14
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