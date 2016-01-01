"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Микроавтобус снегоуборщик убирает снег в Новосибирске

Микроавтобус снегоуборщик убирает снег в Новосибирске

Автор:
buriat81
Дата публикации:
16:13
  • 13
  • 0

В Новосибирске водитель переоборудовал микроавтобус под уборку снега.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
16:46 | vitaplatonov1983
Автомобильную стоянку завалили снегом в городе Костомукша Республики Карелия
119 0
13.02 11:49 | nikitos1976
На Ленинском проспекте сгорел автомобиль
10 0
16:16 | Astinsatan
Неудовлетворительная уборка снега в Курганской области
22 0
16:26 | vkontakte60349435
Водитель оставил пассажиров в автобусе, а сам сбежал в Новосибирске
15 0
10:53 | ivan026
В поселке ПМС-180 в Новосибирской области мужчину с переломом позвоночника несут на носилках