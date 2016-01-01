Международная выставка "Инлегмаш" открылась в Москве

Автор: Sargo Дата публикации: 17:27

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Сегодня в ЦВК "Экспоцентр" открылась 17-я международная выставка оборудования и обработки текстиля "Инлегмаш-2017".