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Международная выставка "Инлегмаш" открылась в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:27
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Сегодня в ЦВК "Экспоцентр" открылась 17-я международная выставка оборудования и обработки текстиля "Инлегмаш-2017".

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