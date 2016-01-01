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На Поклонной горе готовятся к масленице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20.02 20:56
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На Поклонной горе установили масленицу в виде улыбающегося солнышка.

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Комментарии (0)

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