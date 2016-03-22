В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором

Автор: DooMDooMDooM Дата публикации: 20.02 21:34

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Вот так и живем. Тупо народ выбрасывает мусор пакетами из окон. Может если они это увидят хоть кто-то задумается как мы живем.