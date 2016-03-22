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Главная  /  Репортажи  /  В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором

В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором

Автор:
DooMDooMDooM
Дата публикации:
20.02 21:34
  • 14
  • 0

Вот так и живем. Тупо народ выбрасывает мусор пакетами из окон. Может если они это увидят хоть кто-то задумается как мы живем.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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