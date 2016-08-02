Крупная авария водопровода в Калуге

Автор: reporter40 Дата публикации: 20.02 21:14

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Уже вторые сутки областной водоканал города Калуги пытается ликвидировать серьезную аварию водопровода. Воскресение целый микрорайон остался без воды. Питьевую воду подвозили к домам на водовозах МЧС. К утру вода в квартирах появилась, но как говорят рабочие водоканала, была повреждена канализация. До настоящего времени улица Московская перекрыта. Ведутся работы, которые затрудняются наполнением котлована прорвавшейся водой.