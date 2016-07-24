"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Сыктывкаре проблемы с очисткой дорог от снега

В Сыктывкаре проблемы с очисткой дорог от снега

Автор:
Аноним
Дата публикации:
20.02 21:09
  • 16
  • 0

Так новая администрация города Сыктывкар и Республики Коми чистит дороги и тротуары по всему городу.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
20.02 20:56 | Аноним
Складирование собранного с дорог снега на берегу реки Ока в Нижнем Новгороде
14 0
20.02 20:56 | Antonioss
В Омске грузовик скатился в кювет
28 0
12.02 22:40 | Сергей Земляков
Очистка территории собора в городе Сыктывкаре от снега
86 0
24.07.2016 10:14 | KAFU
Состояние путепровода в Сосногорске
89 2
07.11.2016 22:24 | Uwis
Работа сотрудников РЖД по очистке от снега автоматических стрелок