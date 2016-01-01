"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Продолжение сбора материалов о незаконной деятельности МУП САХ в Коврове

Продолжение сбора материалов о незаконной деятельности МУП САХ в Коврове

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
20.02 21:09
  • 14
  • 0

А прошлой неделе я выложил видео о том, как на территории МУП САХ производится вываливание отходов. Виде получилось размытым, ибо без оптического зума на аппаратуре лучше не будет. На этот раз неравнодушные горожане дали мне видеокамеру и помимо вываливания отходов удалось заснять процесс погрузки отходов. В данном ролике о том, как производится погрузка. Все что делает МУП САХ по настоящий момент - незаконно. Складирование ТБО, разгрузка на землю - за все это МУП САХ был уже наказан, опять же, в результате моих обращений... Мне не очень понятно, почему надзорные органы до сих пор не пресекли эту незаконную деятельность. Еще, говорят, на территории животных убивают...

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
20.02 21:34 | DooMDooMDooM
В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором
76 0
12.02 23:09 | Artem_077
На трассе М-7 во Владимирской области образовалась огромная пробка из-за ДТП двух фур
40 0
12.02 16:47 | Дмитрий
Натурное обследование территории г. Коврова. Незаконные свалки МУП САХ