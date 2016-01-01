Продолжение сбора материалов о незаконной деятельности МУП САХ в Коврове

Автор: Дмитрий Дата публикации: 20.02 21:09

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А прошлой неделе я выложил видео о том, как на территории МУП САХ производится вываливание отходов. Виде получилось размытым, ибо без оптического зума на аппаратуре лучше не будет. На этот раз неравнодушные горожане дали мне видеокамеру и помимо вываливания отходов удалось заснять процесс погрузки отходов. В данном ролике о том, как производится погрузка. Все что делает МУП САХ по настоящий момент - незаконно. Складирование ТБО, разгрузка на землю - за все это МУП САХ был уже наказан, опять же, в результате моих обращений... Мне не очень понятно, почему надзорные органы до сих пор не пресекли эту незаконную деятельность. Еще, говорят, на территории животных убивают...