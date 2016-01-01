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Главная  /  Репортажи  /  В Саратовской области в г. Ртищево начали чистить дороги от снега

В Саратовской области в г. Ртищево начали чистить дороги от снега

Автор:
VVV2016
Дата публикации:
06:57
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Ну, вот наконец-то, ЖКХ нормальный трактор прислали и дорогу очистили. И хотелось бы, сказать спасибо тому, кто принял меры по очистке.

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Комментарии (0)

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