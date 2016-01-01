Единая транспортная Wi-Fi сеть МТ_FREE запущена в поездах Сокольнической линии

Автор: Uwis Дата публикации: 20.02 23:12

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Вслед за Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Кольцевой, Арбатско-Покровской, Филевской и Калининской ветками метро к единой транспортной Wi-Fi сети МТ_FREE присоединилась Сокольническая линия. Переход на единое название и отключение всех действующих сейчас в транспорте сетей – MosMetro_Free, Mosgortrans_Free, Aeroexpress_Free, cppk.wifi.ru - происходит поэтапно. Переход на МТ_FREE позволяет подключаться к сети без повторной аутентификации в любом виде пассажирского транспорта.