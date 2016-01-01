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На Вешняковской улице авто врезалось в столб

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20.02 23:19
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На Вешняковсойя улие в Москве автомобиль не справившись с управлением врезался в столб.

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