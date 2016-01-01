СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре

Автор: denis947 Дата публикации: 20.02 23:27

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» после обнаружения двух трупов мужчин, а также раненой женщины на Самаркандском бульваре в ЮВАО, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. «Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). По версии следствия, в квартире жилого дома по Самаркандскому бульвару в Москве, обнаружено тело мужчины 1989 г. рождения с множественными колото-резаными ранениями, а также женщина с колото-резаными ранениями, которая госпитализирована в медицинское учреждение. Под окнами указанного дома обнаружено тело мужчины 1977 г. рождения с травмами, характерными для падения с высоты», - пояснила Ю.Иванова. По предварительным данным, между членами проживавшей в данной квартире семьи произошел конфликт, в ходе которого старший из мужчин нанес ножевые ранения брату и матери, после чего покончил жизнь самоубийством. «В настоящее время следователи и криминалисты Главного управления работают на месте происшествия. Устанавливается вся картина произошедшего, допрашиваются соседи и возможные очевидцы. Расследование продолжается», - отметила собеседница агентства.