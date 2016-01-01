"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре

СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре

Автор:
denis947
Дата публикации:
20.02 23:27
  • 47
  • 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» после обнаружения двух трупов мужчин, а также раненой женщины на Самаркандском бульваре в ЮВАО, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. «Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). По версии следствия, в квартире жилого дома по Самаркандскому бульвару в Москве, обнаружено тело мужчины 1989 г. рождения с множественными колото-резаными ранениями, а также женщина с колото-резаными ранениями, которая госпитализирована в медицинское учреждение. Под окнами указанного дома обнаружено тело мужчины 1977 г. рождения с травмами, характерными для падения с высоты», - пояснила Ю.Иванова. По предварительным данным, между членами проживавшей в данной квартире семьи произошел конфликт, в ходе которого старший из мужчин нанес ножевые ранения брату и матери, после чего покончил жизнь самоубийством. «В настоящее время следователи и криминалисты Главного управления работают на месте происшествия. Устанавливается вся картина произошедшего, допрашиваются соседи и возможные очевидцы. Расследование продолжается», - отметила собеседница агентства.

  • 47
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
00:22 | dmfesh
Обман покупателей в столичных магазинах МедиаМаркт
8 0
00:14 | Sargo
СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре
53 2
16.02 10:14 | denis947
Офис сотовой связи, на который совершено нападение
651 1
08.02 19:50 | denis947
Раненого таксиста обнаружили в машине на Варшавском шоссе. Мужчина скончался