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Сыр, купленный в продуктовом магазине Казани, горит лучше свечки

Автор:
ramart82
Дата публикации:
06:55
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Сыр купленный в магазине "Пятерочка", расположенного по улице Фучика, дом 92А в Казани, горит лучше свечки.

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