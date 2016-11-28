Сыр, купленный в продуктовом магазине Казани, горит лучше свечки

Автор: ramart82 Дата публикации: 06:55

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Сыр купленный в магазине "Пятерочка", расположенного по улице Фучика, дом 92А в Казани, горит лучше свечки.