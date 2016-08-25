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Обман покупателей в столичных магазинах МедиаМаркт

Автор:
dmfesh
Дата публикации:
00:22
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Акция "Выгода Года" казалась очень привлекательной, оформив карту touchbank и купив товар на 500 рублей, получаешь скидку 4000 рублей на следующую покупку от 5000 рублей. Выгодно? Конечно да. Есть нюансы? Конечно. Товар не должен участвовать в других акциях и не содержать других скидок. Но когда Вы выполните все условия, узнаете что товар который бы Вы не выбрали участвуют в каких либо "мифических акциях", которых нет в разделе акции, не описаны в карточке товара. И более того операторы по телефону Вас наглым образом обманывают! А у служба тех поддержки при просмотре видео отключается слух и наверное мозг. "Применении промо- кода на скидку предоставленного по вышеуказанной акции к товару арт. 1348409 было упомянуто при Вашем обращении в наш информационный центр 16 февраля. В ходе консультации специалист проинформировал Вас о том, что данный товар участвует в акции фиксированной цены."

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