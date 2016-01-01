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Главная  /  Репортажи  /  СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре

СК возбудил уголовное дело по факту убийства на Самаркандском бульваре

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:14
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На Самарканском бульваре после расправы с семьей, молодой парень выпрыгнул из окна.

  • 7
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Комментарии (0)

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