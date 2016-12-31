Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ночной беспредел в проезде Черепановых на севере столицы

Ночной беспредел в проезде Черепановых на севере столицы

Автор:
UMT2911
Дата публикации:
01:25
  • 16
  • 0

Эвакуация автомобилей из двора.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 3
01:50 | Artem_077
Пожар в студенческом общежитии на востоке столицы: 3 человека пострадали, 340 эвакуировано
16 0
20.02 10:51 | Urick82
Состояние дорог в Энгельсе
317 1
16.02 08:06 | Max_019
На Дмитровском шоссе автомобиль такси врезался в столб
14 0
00:47 | Anton Menner
Уборка снега с крыши дома по-новосибирски
98 4
31.12.2016 00:15 | Viktor Voroshilov
Нижегородские эвакуаторщики в наряде Санта-Клауса работают под прикрытием ГИБДД