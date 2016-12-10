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Главная  /  Репортажи  /  В конфетах фабрики «НОВОСИБИРСКАЯ» в городе Тогучин нашли проволку

В конфетах фабрики «НОВОСИБИРСКАЯ» в городе Тогучин нашли проволку

Автор:
kostia
Дата публикации:
06:51
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В одной из конфет моя пятилетняя дочь заметила проволоку, а если бы ребенок не заметил то последствия могли быть серьёзные.

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Комментарии (0)

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