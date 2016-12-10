В конфетах фабрики «НОВОСИБИРСКАЯ» в городе Тогучин нашли проволку

Автор: kostia Дата публикации: 06:51

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В одной из конфет моя пятилетняя дочь заметила проволоку, а если бы ребенок не заметил то последствия могли быть серьёзные.