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В Воронеже на Донбасской улице полгода низко висят провода

Автор:
1moroz1
Дата публикации:
07:53
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В Воронеже на улице Донбасская, д. 3 полгода висят низко провода.

  • 13
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