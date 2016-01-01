Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Новороссийске не вывозят мусор

В Новороссийске не вывозят мусор

Автор:
lexeylitvinov
Дата публикации:
11:20
  • 30
  • 0

В Новороссийске не вывозят мусор.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
20.02 21:34 | DooMDooMDooM
В городе Старый Оскол люди из окон выкидают пакеты с мусором
36 0
16.02 14:11 | Аноним
Горы грязного снега складируют в близи от жилых домов в Казани
33 0
12.02 16:41 | Аноним
Жители Новороссийска мучаются от ужасного гололеда