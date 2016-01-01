Резкое потепление и таяние снега способствуют образованию луж и подтоплений на дорогах

Автор: Uwis Дата публикации: 09:02

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Сыро и промозгло будет сегодня в Москве, смотрим под ноги и остерегаемся брызг от машин.