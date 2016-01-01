Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Резкое потепление и таяние снега способствуют образованию луж и подтоплений на дорогах

Резкое потепление и таяние снега способствуют образованию луж и подтоплений на дорогах

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:02
  • 11
  • 0

Сыро и промозгло будет сегодня в Москве, смотрим под ноги и остерегаемся брызг от машин.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
10:11 | LaimeLaim
На юго-западе столицы идёт дождь со снегом
4 0
10:09 | Uwis
В центре Москвы пошел снег
15 1
20.02 12:59 | Аноним
Дорожные рабочие залатали ямы вместе с лужами
29 0
27.01 16:24 | Uwis
Талый снег в Москве подтапливает улицы