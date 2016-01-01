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Состояние дорог в городе Пролетарск Ростовской области

Автор:
YEVGENIYGALKIN
Дата публикации:
11:26
  • 11
  • 0

На видео дорога к моему собственному дому, расположенному в городской черте г. Пролетарска Ростовской области.

  • 11
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Комментарии (0)

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