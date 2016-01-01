Разбиты дороги подмосковных Мытищ

Автор: IvanIvan Дата публикации: 11:22

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В подмосковных Мытищах на Олимпийском проспекте, въездной и выездной дороге города, состояние асфальтового покрытия не вписывается ни в какие ГОСТы и нормы! Дорога двух полосная в каждое направление, но передвигаться можно по одной полосе, так как другая полоса не пригодна для движения! Мост, на котором расположен олимпийский проспект, не ремонтировался больше 2 лет! Усугубляют ситуацию большегрузные фуры, проезжающие по этой дороге для выезда на ярославское шоссе. На въезде и выезде из города обрадуются гигантские пробки, 1 км проезжаешь в течении 40-50 минут! Власти никак не реагируют на проблему, ямочный ремонт не улучшает ситуацию, а наоборот создаёт ещё большие проблемы!