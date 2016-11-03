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Главная  /  Репортажи  /  Огромная лужа образовалась на Крылатской улице в Москве

Огромная лужа образовалась на Крылатской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:01
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Огромная лужа образовалась на улице Крылатской. Проезжающие машины поднимают волны грязной воды.

  • 32
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