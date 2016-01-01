Дороги в Барнауле замело после сильного бурана

Автор: Lenok2108 Дата публикации: 13:47

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В Алтайском крае продолжается непогода. Улицу Лазурную, в самом ее конце, замело настолько, что машины вязнут в снегу буквально каждые полчаса. Выбраться самостоятельно получается не всегда, вручную вытолкать авто тоже не получается. Эта иномарка застряла при попытке проехать заметенный участок "с разгона". Четверо мужчин, проходивших мимо, вытолкать легковушку не смогли. Пришлось водителю позвать на помощь тракториста. Благо, он расчищал снег в соседнем дворе.