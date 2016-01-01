Адресные планы предполагаемого места обнаружения тела стрелка
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 13:30
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- 23
Адресные планы предполагаемого места обнаружения трупа подозреваемого, который совершил вчера преступление в стрелковом клубе в Измайловском проезде. Юноша 15 лет выстрелил из пистолета марки "Глок" в живот инструктору и скрылся, прихватив с собой пистолет и патроны. Позднее его тело нашли на путях МЦК в районе Соколиная гора. По предварительной версии подросток совершил самоубийство. Раненый инструктор скончался сегодня в больнице.
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