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Сильный буран обрушился на Алтай

Автор:
Dasha0324
Дата публикации:
14:05
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На Алтайский край обрушился сильный буран. За сутки замело все дороги.

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