Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Подтопление образовалось на улице Урицкого в Люберцах

Подтопление образовалось на улице Урицкого в Люберцах

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:48
  • 11
  • 0

На улице Урицкого в подмосковном городе Люберцы образовалось подтопление.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
11:22 | IvanIvan
Разбиты дороги подмосковных Мытищ
14 0
20.02 16:16 | Astinsatan
Неудовлетворительная уборка снега в Курганской области
32 0
13:01 | LaimeLaim
Огромная лужа образовалась на Крылатской улице в Москве
21 0
20.02 16:32 | piter-pen2
Подтопление двора на юго-востоке Москвы
201 1
13.02 21:15 | denis947
Автобус съехал в кювет на Новорязанском шоссе