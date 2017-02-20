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Главная  /  Репортажи  /  Первый день Масленицы отметили в Колпино (20.02.17.)

Первый день Масленицы отметили в Колпино (20.02.17.)

Автор:
paula_m
Дата публикации:
15:12
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Вчера, 20 февраля 2017 года, СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «ПОДДЕРЖКА» весело проводили зиму и встретили весну на широкой, задорной Масленице. Праздник начался в 16:00. Не смотря на плохую погоду, весь день шёл мокрый снег с дождём, вперемежку с порывистым ветром, было очень весело. Матушка-Зима с Красавицей-Весной водили хороводы, перетягивали канаты, заплетали косы. Ребятня снежками прогоняли зиму. Молодёжь пела задорные частушки. Всех напоили горячим чаем с блинами, и горячими пирожками. А кульминацией праздничных гуляний состоялся традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.

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