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На Люсиновской улице горело здание старой постройки

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:38
  • 80
  • 1

21 февраля днём на пульт дежурного "101" поступил сигнал о возгорании в центре Москвы. Загорелось здание старой постройки расположенное на Люсиновской улице. Как удалось установить, возгорание произошло в деревянном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 20 кв.м На место ЧП прибыли пожарные расчеты, бригада ЦЭМП и сотрудники ГИБДД. На время ликвидации возгорания движение транспорта в районе места ЧП было затруднено. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

  • 80
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:17
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:13 http://www.mskagency.ru/materials/2640014 21.02.17
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