На Люсиновской улице горело здание старой постройки

Автор: tim777 Дата публикации: 15:38

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21 февраля днём на пульт дежурного "101" поступил сигнал о возгорании в центре Москвы. Загорелось здание старой постройки расположенное на Люсиновской улице. Как удалось установить, возгорание произошло в деревянном неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 20 кв.м На место ЧП прибыли пожарные расчеты, бригада ЦЭМП и сотрудники ГИБДД. На время ликвидации возгорания движение транспорта в районе места ЧП было затруднено. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.