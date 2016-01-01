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Комунальные службы в подмосковном Одинцово чистят дворы от асфальтовых дорожек, клумб, газонов и люков, а не от снега

Автор:
Helga
Дата публикации:
00:21
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С 19.02.2007 г. в городе Одинцово по адресам Северная 6, 4, 8, 10 производилась "уборка" снега по заказу МУП УЖХ г. Одинцово (исполнители ООО "Сервис град"). Разворотили тракторами все дворы. Разрушены асфальтовые покрытия дорожек, люки сломаны, на газонах огромные рытвины от колёс и ковшов тракторов, по дворам навалены кучи снега перемешанные с грязью и асфальтом с дорожек, разворочены клумбы, газоны и асфальтовые покрытия возле лавочек. Все благоустройства проводились силами и средствами жителей этих домов. Люди выходили во двор и чуть ли не силой стали отстаивать порядок и выгонять трактора! Всю зиму снег во дворах не чистился вообще. Дворники отсутствовали! Итог: благоустройство дворов разрушено, народ передвигается по оставшемуся белому снегу на газонах, который кое где удалось отстоять.

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