Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Подготовка к масленице на Новом Арбате в Москве

Подготовка к масленице на Новом Арбате в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:48
  • 13
  • 0

Молодые российские художники и дизайнеры украшают фигуры арт-маслениц, а по тротуару ходят огромные куклы.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
19:01 | LaimeLaim
Первый Клоунариум открылся в парке «Skazka»
6 0
19:00 | LaimeLaim
Арт-перформанс "Масленицы в стиле авангард" на Новом Арбате
48 0
15:12 | paula_m
Первый день Масленицы отметили в Колпино (20.02.17.)
34 1
19.02 20:42 | LaimeLaim
Масленичные арт-объекты на Новом Арбате