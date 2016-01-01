Первый Клоунариум открылся в парке «Skazka»

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:01

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Первый Клоунариум открылся сегодня в парке «Skazka». В интерактивной программе клоуны открыли детям тайны, которые хранятся в шкафах и чемоданах. Собравшиеся дети активно участвовали в анимационном действе : отгадывали загадки, пели, танцевали, учились небольшим цирковым трюкам и фокусам. Создать атмосферу веселья-это большой талант и группа клоунов из парка «Skazka» с этим справились. Дети улыбались, смеялись, с интересом и детской искренностью наблюдали за происходящим. А еще в Клоунариуме есть большая коллекция из 1000 статуэток с разных концов света- клоунов.