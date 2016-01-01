Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первый Клоунариум открылся в парке «Skazka»

Первый Клоунариум открылся в парке «Skazka»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:01
  • 6
  • 0

Первый Клоунариум открылся сегодня в парке «Skazka». В интерактивной программе клоуны открыли детям тайны, которые хранятся в шкафах и чемоданах. Собравшиеся дети активно участвовали в анимационном действе : отгадывали загадки, пели, танцевали, учились небольшим цирковым трюкам и фокусам. Создать атмосферу веселья-это большой талант и группа клоунов из парка «Skazka» с этим справились. Дети улыбались, смеялись, с интересом и детской искренностью наблюдали за происходящим. А еще в Клоунариуме есть большая коллекция из 1000 статуэток с разных концов света- клоунов.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
17:48 | Artem_077
Подготовка к масленице на Новом Арбате в Москве