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Арт-перформанс "Масленицы в стиле авангард" на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:00
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Улица Новый Арбат стала центром современного искусства: финалисты конкурса (на авторское оформление масленицы) студенты Московского художественно-промышленного университета (МХПИ), а также художницы Ирины Ши и Дарьи Скребцовой днём 21 февраля нанесли свой неповторимый орнамент на 10 фигур маслениц. Всего на Новом Арбате появиться 40 арт-маслениц с оригинальным оформлением в стиле авангард. Художники будут трудиться до 22 февраля.

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