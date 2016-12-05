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Иномарку выбросило на газон в результате ДТП на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:56
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На Волжском бульваре произошло ДТП. Со слов очевидцев автомобиль "Фольксваген" выезжал с парковки супермаркета "Виктория" на проезжую часть, в этот момент по Волжскому бульвару двигался автомобиль "Форд". Водитель а/м "Форд" не успел затормозить, в результате произошло ДТП. От сильного удара а/м "Фольксваген" отбросило на газон, а "Форд" развернуло на 180 градусов. Автомобили получили различные механические повреждения, для их транспортировки были вызваны эвакуаторы. Никто в ДТП сильно не пострадал, от травм водителей и пассажиров спасли подушки безопасности.

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