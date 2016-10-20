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Лобовое столкновение двух автомобилей во Владимире

Автор:
MiKrigSi
Дата публикации:
20:00
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  • 0

Две машины столкнулись лоб в лоб, есть пострадавшие.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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