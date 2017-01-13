"Север. Небо. Самолёт" - новая выставка бывшего военного лётчика Ю.Г.Мустафина в Тихвине ч.2 Рассказ художника

Автор: Leobr Дата публикации: 19:57

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Предлагаю рассказ самого художника Ю.Г.Мустафина о своей выставке (репортаж https://www.mreporter.ru/reports/178993 ) о своих картинах. Выставка открыта ко Дню защитника Отечества - Юрий Гальямович в прошлом лётчик 1 класса, много лет летал на разных истребителях, потом в Дальней авиации на Севере. В Тихвине проводил отпуск с 60-х годов и после окончания службы постоянно проживает здесь. Нам он известен еще как профессиональный фотограф - его фотографии сохранили образ уходящего времени. И вот ещё одно увлечение - живопись. Завттра будет ещё один сюжет с этим интересным человеком.