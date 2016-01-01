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Модернизированный поезд «Ласточка»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:16
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Уже несколько модернизированных поездов «Ласточка» перевозят пассажиров на Московском центральном кольце.

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