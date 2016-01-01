Скользко и грязно в Смоленске из-за прокладывания канализации

Автор: Лилия Мудринина Дата публикации: 22:19

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Скользко и грязно в Смоленске на улице Большая Краснофлотская из-за прокладывания канализации. После того, как экскаватор в двух местах соскользнул с дороги и повредил заборы, строители, что бы не было скользко, часть улицы засыпали глиной, вырытой при строительстве. Но наступила оттепель и глина превратилась в жижу и теперь жители улицы вынуждены ходить на работу и в школу по колено в грязи. А талая вода теперь стекает во дворы вместе с глиной.