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Подтопления в московских дворах

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:44
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Многие тротуары в московских дворах затоплены водой.

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