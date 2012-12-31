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Главная  /  Репортажи  /  О "северном Маресьеве" - Захаре Сорокине и о своей службе рассказывает бывший военный лётчик Ю.Г.Мустафин

О "северном Маресьеве" - Захаре Сорокине и о своей службе рассказывает бывший военный лётчик Ю.Г.Мустафин

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:45
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Снимая 17 февраля 2017 года в Тихвинской Центральной районной библиотеке имени И.П.Мордвинова рассказы о людях, победивших физические недуги - я создал два ролика. "Мы - можем!" - http://youtu.be/zjP0XjcZHVg это рассказ Н.И.Райской о многих её знакомых, вернее о добрых делах, которые они делают. Ю.Г.Мустафин (тихвинский художник - о новой его выставке два предыдущих репортажа) - добавил историю о "северном Маресьеве" - Герое Советского Союза Захаре Артёмовиче Сорокине. По моей просьбе Ю.Г.Мустафин через два дня дополнил свой рассказ - о встрече с ним, когда сам был молодым лётчиком. О своих сослуживцах и командирах, вообще о своей службе. Лётчик, фотограф, художник - к этим характеристикам можно добавить "краевед" и просто интересно живущий человек.

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