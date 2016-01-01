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Главная  /  Репортажи  /  В Одинцово более 650 квартир остались без света, тепла и воды

В Одинцово более 650 квартир остались без света, тепла и воды

Автор:
Ilya
Дата публикации:
21.02 23:48
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В Трехгорке опять повредили кабель. В этот раз при проведении земляных работ, строители ФСК "Лидер" экскаватором порвали высоковольтный фидер. Вспышки, искры и шум днём были знатные. Перебои с электричеством также ощутили на себе жители ЖК "Кутузовский" и Новой Трехгорки. С 15:04 более 650 квартир многоквартирных домов в ЖК "Сколковский" остаются без электричества, воды, и отопления. Строители, а также жители домов разводят костры прямо во дворах своего ЖК и на стройке для подогрева пищи. По последним данным, электричества, воды, отопления, не будет до утра. Аварийные бригады ждут подвоза специальных муфт, для пайки фидера. В квартирах жуткий холод, так как дома новые, многие делают ремонт, бетон, штукатурка, ещё влажные. Жители Старой Трехгорки и Новой, предлагают новым соседям без света и тепла обогреть их чаем из термоса, или хотя бы принять душ детям там.

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