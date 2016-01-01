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Четыре автомобиля столкнулись в лобовом ДТП на Варшавском шоссе: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:01
  • 29
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 4 автомобиля и пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 30, столкнулись "Киа", "Тойота", "Фольксваген" и "Митсубиси". По одной из версий, водитель автомобиля "Киа" двигался по Варшавскому шоссе в сторону центра, не справившись с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Тойота". От сильного удара автомобиль "Киа" отбросило на ехавший в соседнем ряду автомобиль "Фольксваген", также одним из автомобилей был задет автомобиль "Митсубиси", ехавший в левом ряду в сторону центра. В результате ДТП, травмы получил виновник аварии, водитель автомобиля "Киа". На место ДТП прибыли две бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра, пострадавшего с тупой травмой живота и переломом ног госпитализировали в одну из больниц города. Остальные участники ДТП отделались испугом. Движение по Варшавскому шоссе было перекрыто на 1.5 полосах движения в сторону области и одной полосе в сторону центра. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

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